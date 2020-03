© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Importante traguardo per la Willie Basket. La società reatina ha raggiunto con il Comune di Rieti l'accordo per la concessione del Parco del Coriandolo. Nella giornata di ieri, 3 marzo, è arrivata infatti la firma del dirigente, che ha disposto l'assegnazione temporanea del Parco di viale Fassini, in merito alla gara di bando effettuata per le aree verdi cittadine. Un passaggio importante per lo società della presidentessa Iacuitto, i soci Cerafogli, Coccia, Tilli e il team manager Cicchetti.«Giorno dopo giorno - afferma il dirigente della società Gianluca Tilli – Stiamo cercando di crescere per il bene della nostra città sia a livello tecnico che umano. La scommessa che abbiamo fatto con la gestione del Coriandolo è solamente l’inizio di una serie di attività pianificate per continuare nel nostro percorso».La presidentessa Maria Luisa Iacuitto commenta così il notevole passo in avanti: «Siamo consapevoli del grande impegno che rivestirà riqualificare questa zona, ma non potevano esimerci dal tentare a “modo nostro” di risistemare una zona strategica e funzionale a tutte le famiglie della nostra città».