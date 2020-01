RIETI - Dai fasti del “Rieti Sport Festival” ai lucchetti al cancello, con i canestri rotti e il campetto da calcio in pessime condizioni e, più in generale, una struttura fino a pochi mesi fa attiva e ora nel degrado.



A Rieti, in viale Fassini, nel quartiere di Madonna del Cuore, il Parco del Coriandolo non ha più un gestore incaricato della sua manutenzione e ha chiuso i battenti. E’ così dallo scorso ottobre.



E così, la rabbia di genitori e giovani di un intero quartiere è diventata ben presto passaparola.



