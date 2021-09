8 ore di basket, gli organizzatori: «Un grazie a chi ha preso parte all'iniziativa»

Martedì 14 Settembre 2021, 16:37

RIETI - Rieti Basket City, WeCamp e Willie Basket Rieti, con questa breve nota, intendono «ringraziare tutti coloro che, con la loro partecipazione e la loro collaborazione hanno consentito la riuscita della 8 ore di Basket!».

«Siete stati davvero in tantissimi e tutti, con la vostra partecipazione ed il vostro sostegno, avete contribuito alla riuscita di questa fantastica iniziativa».

«Per la “Willie Arena” non si poteva immaginare battesimo migliore. ll nuovo campo da basket allestito presso il parco Il Coriandolo è stato infatti la cornice perfetta per la 8 ore di Basket! e a vincere, come sempre, sono stati lo Sport e la voglia di stare insieme e di condividere momenti di vera e sincera aggregazione».

«A causa della pioggia siamo stati costretti a dividere l’evento in due giornate ma ciò nonostante la 8 ore di Basket! è stata davvero un grande successo».

«Ragazzi, genitori, vecchie glorie, giocatori e staff della Real Sebastiani Rieti, i fantastici ragazzi di Baskin, guidati da Bruno Marignetti, ai quali va un ringraziamento speciale; tutti insieme abbiamo dato vita ad un match entusiasmante, unico e carico di tante e diverse emozioni. Alla fine il punteggio finale è stato Blu 230 - Bianchi 209».

«Un ringraziamento particolare a “X Store” e a “Sfizi e fritti” per il fondamentale supporto organizzativo. Grazie infine a tutti voi per aver ampiamente ripagato gli sforzi di tutti coloro che hanno lavorato alla 8 ore di Basket! e per averci regalato due giornate meravigliose ed indimenticabili».