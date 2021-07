Torna il Rieti Basket City: cinque categorie si sfidano al Parco del Coriandolo

Martedì 13 Luglio 2021, 13:17

RIETI - Torna il Rieti Basket City, il torneo estivo divenuto ormai punto di riferimento in città nel basket giovanile (3 vs 3) all’aperto. Quella di quest’anno scattano è l’edizione numero 6, e come per lo scorso anno dopo il trasferimento della location dai campi del pattinodromo a quelli di viale Fassini le sfide si terranno al Parco del Coriandolo. Le iscrizioni sono aperte e il termine ultimo per comporre le squadre e perfezionare la partecipazione è fissata al prossimo 25 luglio.

Le date e le categorie



Il torneo di basket 3vs3 con la VI edizione si disputerà il 7 – 9 – 10 – 11 agosto. Si gioca al Coriandolo sfruttando entrambe le metà campo. Si tratta di un evento divenuto ornai tradizionale e che coinvolge decine e decine di ragazzi di tutte le età che si daranno battaglia sotto le plance dei playground .

Il torneo è aperto alle seguenti categorie:

- Under 22 Maschile

- Under 17 Maschile

- Under 14 Maschile

- Under 16 Femminile

- Femminile Open



Per info e dettagli si possono contattare: Andrea 3891895828; Leonardo 3485345941; Roberto 3287253846.

Il modulo d'iscrizione così come il regolamento del torneo è nella pagina facebook del torneo.

Il costo iscrizione è di 20 euro a persona e comprende l’assicurazione, la maglia a gioco, la mascherina e gadget.

Le partite si svolgeranno in entrambe le metà campo del coriandolo, ogni squadra potrà essere composta da un minimo di tre persone ad un massimo di 6 atleti.



Come nelle passate edizioni verrà riproposta l’attesa serata del “three point contest” la gara del tiro da tre punti aperta a chiunque voglia cimentarsi a suon di bombe nella particolare sfida.