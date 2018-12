Ancona, strage al concerto, il post di Sfera Ebbasta per le vittime: «Non trovo le parole»

«Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di questa tragedia». Sfera Ebbasta parla attraverso Instagram della strage avvenuta ieri sera nella discoteca Lanterna Azzurra di Coriandolo dove era in programma un suo concerto.

Sei persone sono morte: 5 erano ragazzini tra i 14 e i 16 anni, una era la mamma di una bimba di 8.

«Non voglio espirmere giudizi sui responsabil di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare quanto può essere stupido e pericoloso usare lo spray al peperoncino. Il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime. Per rispetto annullo tutti gli impegni professionali e gli instore di questi giorni».

