Valle del Peschiera, al Gudini l'Atletico Lodigiani: terzo posto nel mirino. Pezzotti: «Daremo il massimo»

RIETI – Il Valle del Peschiera torna a casa. Contro l'Atletico Lodigiani è la sua ultima partita fra le mura amiche. Domenica alle 11 al Gudini il match valido per la tredicesima giornata di ritorno. La gara di andata terminò 0-1 per i reatini, con il gol di Diego Colasanti.

Un match molto simile a quello della precedente domenica per i reatini. L'Atletico Lodigiani se il campionato finisse oggi sarebbe retrocesso, ma ancora un' ultima possibilità per ridurre il divario al fine di disputare i playout. Il Valle del Peschiera ha tutte le carte in regola per riuscire a occupare il terzo posto, ora distante soltanto una lunghezza.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Domenica sarà l'impegno simile a quello contro il Setteville. Anche loro lottano per la salvezza e ci metteranno sempre qualche cosa in più perché le squadre che hanno necessità di punti devono sempre mettere qualcosa in più. Noi dobbiamo onorare il campionato quindi chiedo e pretendo la massima applicazione da parte dei ragazzi, sia durante tutti gli allenamenti che soprattutto la domenica. Avremo qualche defezione ma giocheremo la partita al 100%, poi vediamo quello che viene fuori».