Valle del Peschiera cerca continuità sul campo dell'Atletico Lodigiani. Pezzotti: «Avversario tosto ma noi pronti»

RIETI - Il Valle del Peschiera non può perdere se vuole dare continuità al suo percorso e se vuole rimanere in qualche modo agganciata con le prime cinque del girone. Alle 11 i reatini sono ospiti dell’Atletico Lodigiani.

Dopo i grandi colpi di mercato quali Monaco e Marcelli, il Vdp ha tutte le carte in regola per fare il suo modesto campionato. I rossoblù arrivano da un ampio successo contro il Setteville (4-0). Gli ospiti dopo lo scivolone in casa del Rieti (0-5) hanno stupito tutti vincendo contro il Settebagni (3-1).

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Non conosco i nostri avversari. Mi aspetto una gara combattuta. Hanno fatto un grande risultato domenica contro il Settebagni. Andremo in campo con la mentalità giusta. Per l’acquisto di Marcelli ringrazio la società, è un innesto di livello che ci permette di allungare le rotazioni. Mattia è un professionista, è già ben allenato. Sono ragazzi che sanno cosa è la categoria, vediamo se farà parte della gara. I nuovi inserimenti vanno ponderati e gestiti al meglio».