Cantalice, solo un 2-2 contro l'Atletico Lodigiani. Patacchiola: «Pari giusto ma penalizzati dall'arbitro»

RIETI - Il Cantalice raccoglie solo un 2-2 alla Green Park: i biancorossi si dividono la posta in palio contro l'Atletico Lodigiani. Pari giusto per quello che si è visto in campo anche se il Cantalice ambiva ai tre punti.

La gara

Fra le fila biancorosse assente Mostarda mentre Ortenzi parte dalla panchina, perché non al meglio.

Partono meglio gli ospiti che vanno in vantaggio dopo un fallo laterale sulla trequarti. Santarelli per i reatini riporta la gara in equilibrio: Prima dribbla due avversari, poi dal limite mette la palla in rete. Il Cantalice sul finire di primo tempo ha la forza per ribaltare il risultato. Sempre Santarelli su punizione calcia direttamente in porta, sulla ribattuta arriva Chelebi che è il più lesto di tutti e batte in rete.

Il Cantalice nel corso del primo tempo recrimina anche un rigore per un fallo su Di Marco.

Nella ripresa gli ospiti ritrovano il pari anche se il gol sembra arrivare con un tocco di mano, pure questo molto discusso dal Cantalice.

Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola

«Il pari è sicuramente un risultato giusto per quello che si è visto in campo. Un peccato perché dal mio punto di vista l'arbitraggio non è stato all'altezza. Non ci è stato concesso un rigore e il gol del loro pareggio è arrivato su un tocco di mano. Mi dispiace non avere tutti i ragazzi a disposizione o al meglio della forma fisica. Stiamo facendo il massimo».