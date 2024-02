Cantalice al Green Park cerca continuità contro l'Atletico Lodigiani. Patacchiola: «Massima concentrazione»

RIETI - Il Cantalice gioca in casa, ma questa volta tra le mura del Green Park a porte chiuse. Alle 15 è ospite l’Atletico Lodigiani. La gara di andata terminò con il risultato di 2-2, grazie alle reti di Accardo e Massimi, entrambi assenti nella giornata di domani.

Il Cantalice dopo essere tornato alla vittoria nella precedente giornata vuole dare continuità ai risultati per tornare a scalare la classifica. Ora i reatini occupano la settima posizione divisa con il Settebagni a 33 punti. Il quinto posto è distante solo due lunghezze e sognare non costa nulla. Gli ospiti Sono in difficoltà in termini di risultati e la classifica non aiuta. Terzultimo posto con la speranza di effettuare i playout. Solo 17 i gol fatti, 45 i gol subiti.

Le parole di Mister Simone Patacchiola

«Affronteremo l'Atletico Lodigiani con massima concentrazione da parte di tutti. Ho ancora molti assenti ma come ripeto non dovrà essere un alibi perché vincere la gara e fare punti significa allontanarsi dalla zona play out che vogliamo assolutamente evitare».