Valle del Peschiera supera 1-0 l'Atletico Lodigiani e vola al terzo posto. Foto. Pezzotti: «Ce lo meritiamo»

RIETI – Il Valle del Peschiera porta a casa il nono risultato utile consecutivo e il terzo posto tanto desiderato: Atletico Lodigiani ko 1-0. La risolve una magia di Caldentey.

Valle del Peschiera al completo per la sua ultima partita in casa, assente solo Cianetti. Prima della gara un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’esplosione della centrale di Suviana.

Il primo tempo

Partono forte gli ospiti e vanno vicini al possibile vantaggio, i lanci lunghi prendono impreparata la difesa dei reatini, più volte Natali è pronto con interventi tali della sua esperienza.

Al 12’ l’occasione più nitida dei padroni di casa: Novelli in mezzo per Colangeli che colpisce di prima, Mlatempi risponde, la sfera arriva ancora su Colangeli che questa volta ci prova anche in rovesciata ma il portiere romano neutralizza ancora. Al 22’ Caldentey dopo la magia col Monterotondo, tira fuori dal cilindro un altro colpo da applausi: da fermo, da venticinque metri mette la sfera sotto al sette per il gol dell’1-0.

La ripresa

Match più confusionario nella seconda frazione, poche azioni manovrate, tanti falli. Novelli e Monaco fanno paura all’Atletico su un’occasione. Nei minuti finali pressing e occasioni per gli ospiti.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Sono molto soddisfatto del terzo posto, ce lo meritiamo tutto. È stata una partita difficile. Il caldo ha inciso soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo dato anche spazio a tanti giovani ma sono fiero dei ragazzi. Loro non hanno fatto quello che gli ho chiesto».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Floridi (18’st Cenfi), Campanelli, Tunkara, Marcelli, Caldentey, Severoni (11’st Trippa), Della Penna (5’st Monaco), Ousmane (5’st Aguzzi), Colangeli(25’st Sgavicchia),Novelli. A disp. Colasi, Colasanti, Buonomi, Fusacchia. All. Lorenzo Pezzotti

Atletico Lodigiani: Maltempi,Caso (20’st Manesto), Guidotti, Terracina, Santos, Polizzano (26’st Bernardi), Bokri, Carruolo(17’st El Bassri), Cerbara, Demofonti, Stella (17’st Calderelli). A disp. Mattia, Ferrara, El Bassri, Stornelli, Barone, Bernardi, Maggi, Caldarelli. All. Camillo carlini

Arbitro: Cristea di Albano Laziale (Esposito e Viola)

Marcatori: 22’pt Caldentey

Note. Ammoniti: Santos (A) Angoli:1-5 Recupero: 0’pt- 5’st