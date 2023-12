Colpo del Valle del Peschiera contro l'Atletico Lodigiani, decide Colasanti: 0-1. Pezzotti: «Avanti così»

RIETI - Secondo successo consecutivo per il Valle del Peschiera che espugna il campo dell’Atletico Lodigiani nella quattordicesima giornata del girone B di Promozione. 1-0 il finale in favore dei ragazzi di mister Pezzotti grazie alla rete di Diego Colasanti nella ripresa. Con questo successo Valle del Peschiera sale a quota 22 punti, avvicinandosi a Riano e Cantalice.

La gara

Buona gara degli ospiti che nel primo tempo provano ad imporre il proprio ritmo andando vicini al gol in un paio di occasioni. La più nitida è quella di Monaco che colpisce una traversa. Colangeli sfiora la rete con una bella sforbiciata che costringe il portiere della Lodigiani Piotti alla respinta in tuffo. A sbloccare la gara è il capitano Diego Colasanti al 30’ del secondo tempo, bravo a sfruttare un cross e a battere l’estremo difensore dei padroni di casa. Valle del Peschiera insiste e crea altre chance per il raddoppio nel finale, portando a casa tre punti preziosi che l’avvicinano ulteriormente alle zone alte di classifica.

Le dichiarazioni di mister Lorenzo Pezzotti

«Una buona prova dei ragazzi. Abbiamo approcciato bene rendendoci pericolosi un paio di volte nel primo tempo e sfiorando la rete.

Nella ripresa siamo stati bravi a rimanere concentrati e a passare in vantaggio con Colasanti. Non abbassando mai la guardia, abbiamo continuato a premere, gestendo bene il risultato e creando altre occasioni per il raddoppio. Sono contento del contributo dato da tutti, anche dei giovanissimi che hanno esordito nella ripresa»

Il tabellino

Atletico Lodigiani: Piotti, Schiffino (23’ st. El Bassri), Guidotti, Terracina (39’ st. Barone), Pulzella, Santo, Pollizzano, Carruolo, Stella, Menesto (32’ Bernardi), Bokri. A disp. Terribili, Ferrara, Acosta, Stornelli, De Angelis, Giannetti. All. Carlini

Valle del Peschiera: Colasi, Severoni (13’ st. Campanelli), Cenfi (13’ st. Della Penna), Marcelli, Colasanti, Cianetti, Caldentey (21’ st. Sgavicchia), Aguzzi, Monaco Di Monaco, Colangeli (39’ st. Cesaretti), Floridi. A disp. Natali, Razzano, Fasciolo. All. Pezzotti

Arbitro: Milocco di Viterbo

Reti: 30’ st. Colasanti

Ammoniti: Bokri (AL), Monaco Di Monaco, Sgavicchia, Della Penna (V)