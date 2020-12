Rieti, "Terminillo stazione montana": Regione verso l'ok al progetto

RIETI - E’ giunto a conclusione, da parte della Regione Lazio, l’iter di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Terminillo Stazione Montana”. Secondo le indiscrezioni di queste ultime ore, il progetto avrebbe ricevuto una valutazione positiva, ma con delle prescrizioni che si conosceranno nel dettaglio al momento della presentazione ufficiale.

L’annuncio da parte della Regione dell’approvazione del Tsm potrebbe arrivare tra mercoledì 30 dicembre e l’inizio del nuovo anno, attraverso una conferenza stampa che la Pisana starebbe allestendo. Le attuali restrizioni tra zona rossa e arancione non consentono infatti la presenza a pieno regime all’interno degli uffici regionali, motivo per cui in Regione si preferirebbe attendere il termine delle restrizioni per poter dare notizia dell’avvenuta approvazione del Tsm.

