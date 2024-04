Giovedì 18 Aprile 2024, 09:16

GUBBIO - Storia di un finanziamento di 410mila euro concesso dalla Regione al Comune, per l’interessamento del Comitato eugubino corse automobilistiche (Ceca), destinato per la sistemazione, con la messa in sicurezza completa di asfalto come da computo metrico allegato alla pratica, della strada ex statale 298 Eugubina nel tratto di 4.150 metri lungo la Gola del Bottaccione fino alla Madonna della Cima.

La strada che collega Gubbio con la Flaminia verso Scheggia è uno snodo viario importante e al contempo ospitando il Trofeo Fagioli, cronoscalata automobilistica nazionale di consolidata tradizione, diventa un volano turistico sportivo di altissimo livello. Tanto che, grazie anche alle sistemazioni necessarie e al potenziamento delle misure di sicurezza, la manifestazione può crescere sul piano della considerazione internazionale per puntare a titolarità superiori. Si aspettava che le risorse economiche venissero finalizzate allo scopo stabilito dalla Regione, ricorrendo alla Provincia per definire percorsi tecnici creando le migliori condizioni operative.

Il Comune ha invece deciso, senza informare tutti i soggetti interessati, di spendere una sostanziosa parte del finanziamento per la sistemazione di un ponte lungo il Bottaccione e un’altra parte dei fondi per sistemare e asfaltare viale del Teatro Romano nel tratto dalla rotonda dell’ex Seminario fino al borgo Santa Lucia dove parte la cronoscalata. Di questo si è occupato l’ufficio tecnico comunale su mandato della Giunta Stirati con reazioni polemiche in ordine sparso sull'operazione.