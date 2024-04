Mercoledì 3 Aprile 2024, 09:56

La Regione scrive l'ultimo capitolo della storia dell'Egaf Frosinone, in origine Egato, ossia l'ente di governo per la gestione integrata dei rifiuti nato in Ciociaria nel 2022 sotto l'amministrazione Zingaretti di centrosinistra e stoppato dal governo Rocca di centrodestra, che nel 2023 ne ha abrogato la legge istitutiva.

Il presidente del Lazio, infatti, con decreto firmato il 28 marzo scorso, ha nominato il commissario straordinario per le operazioni di liquidazione dell'organismo d'ambito territoriale. Una questione, quella della costituzione dell'Egato ciociaro, l'unico messo in piedi nella regione nonostante fosse previsto anche nelle altre province, diventata ben presto fronte di scontro politico e fonte di polemica da parte di diversi amministratori locali, soprattutto sindaci. Alla presidenza era stato eletto Mauro Buschini (Pd), che per il nuovo ruolo aveva lasciato lo scranno della Pisana. Ma alla guida dell'Egato è rimasto meno di un anno per poi rassegnare le dimissioni circa un mese prima del provvedimento di abrogazione dell'ente licenziato dall'assise regionale. Da qualche mese l'esponente dem fa parte del Consiglio d'amministrazione della Saf, la spa pubblica presieduta da Fabio De Angelis (in quota FdI) composta dai 91 Comuni della Ciociaria più la Provincia (in quote uguali) e che gestisce l'impianto di trattamento dei rifiuti di Colfelice. Per l'Egato ambiente Frosinone, dunque, che aveva anche approvato statuto e bilancio di previsione 2023 (per un importo di circa 1,2 milioni di euro, pari alle somme richieste ai Comuni - mai riscosse - in base alle quote di rappresentanza), si apre l'ultima fase, che non potrà durare oltre i due anni, prima dell'abolizione.Rocca ha nominato commissario straordinario Gianluca Lega. Secondo quanto contenuto nel decreto, dovrà provvedere alla "redazione del bilancio iniziale di liquidazione rappresentato dal rendiconto del presidente e degli amministratori" dell'ente di governo dell'Ato rifiuti; "alla ricognizione dei beni materiali e immateriali" e "del personale in servizio"; "all'accertamento di debiti-crediti finanziari" e "allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell'ente, redazione, approvazione e deposito del bilancio di chiusura".Stefano De Angelis