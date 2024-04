Frosinone, tris di candidati ciociari alle Europee: la Lega schiera anche Rossi. Pd, opzione De Angelis

Incontri, riflessioni e poi la scelta. L'eurodeputata uscente Maria Veronica Rossi tenterà per la seconda volta consecutiva di centrare uno scranno nell'aula di Strasburgo. L'esponente della Lega ha sciolto la riserva, annunciando la ricandidatura per la sfida politica dell'8 e 9 giugno. Nelle file del Carroccio, dunque, sarà derby delle preferenze con Mario Abbruzzese, l'ex presidente del Consiglio regionale che già da tempo sta girando in lungo in largo anche la Ciociaria per il suo tour elettorale. «Ho deciso di continuare a impegnarmi raccogliendo l'invito di tantissimi cittadini. Mi sento lusingata di tanto affetto e stima: significa che, in questo anno e mezzo di mandato, è stato apprezzato il lavoro che ho svolto sempre a difesa del territorio e della nostra identità - ha spiegato Rossi -. Il valore aggiunto che posso portare è quello di conoscere già la "macchina" dell'Ue e di sapere, a differenza di altri aspiranti, come fare per veicolare le istanze dei cittadini e delle imprese che vogliono un'Europa più vicina e meno distante dalle loro realtà». La Rossi ha evidenziato che ai primi posti dell'agenda delle battaglie da portare avanti figura quella per il made in Italy, in particolare a supporto dei prodotti alimentari.

In campo già da settimane per cercare di conquistare la fiducia dell'elettorato c'è Abbruzzese, che, l'altro ieri, nel capoluogo ha promosso l'incontro "I giovani e l'Europa". I ragazzi hanno rivolto domande agli ospiti: per l'occasione a fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Frosinone, Mastrangeli, e il consigliere provinciale Amata. C'erano anche il deputato Ottaviani, l'assessore regionale Ciacciarelli e l'europarlamentare Bonfrisco, anche lei ricandidata. Sicurezza, Pnrr e il "no" alle carni sintetiche alcuni dei temi affrontati. «Non possiamo permettere che sulle nostre tavole ci siano questi prodotti e, soprattutto, dobbiamo difendere i nostri agricoltori e produttori» ha sottolineato Abbruzzese.

Nel centrodestra ciociaro, dunque, salgono a tre gli aspiranti a un seggio nel Parlamento europeo. In lizza, infatti, ci sarà anche Rossella Chiusaroli, segretario provinciale di Forza Italia. La candidatura dell'ex subcommissario locale del partito è stata lanciata dal senatore Claudio Fazzone. Fratelli d'Italia non dovrebbe schierare alcun rappresentante ciociaro.

Fase di dialogo e confronto, invece, nel centrosinistra: mentre Azione continua a corteggiare l'ex senatore Francesco Scalia, nel Pd sono risalite le quotazioni per una discesa nell'agone dell'ex europarlamentare Francesco De Angelis, presidente regionale dei dem.

A giorni la decisione.