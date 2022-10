Il giallo dell'ex postina di nuovo sotto i riflettori della trasmissione “Quarto grado”

RIETI - “Quarto grado”, la trasmissione di Rete 4 è tornata ad occuparsi del caso di Silvia Cipriani, l'ex postina di Contigliano e Montenero, scomparsa dalla frazione di Cerchiara di Rieti lo scorso 22 luglio. Per la sua scomparsa è indagato il nipote Valerio, 42 anni, accusato di omicidio volontario.

La trasmissione si è interrogata sulle varie ipotesi ancora in campo - incidente o omicidio - senza trovare ancora risposte certe. In trasmissione, erano presenti anche l'avvocato di Valerio, Luca Conti, e il generale Luciano Garofano, assunto dal nipote Valerio come perito.

Si sono ripercorse le varie tappe della vicenda e ci si è soffermati sulle tante incongruenze del caso. Tutto è stato rimandato ai risultati delle analisi sulle osse trovate nel bosco di Scrocco di Montenero e sugli accertamenti tecnico-scientifici sulla Fiat Palio, in uso alla donna ma di proprietà del nipote Valerio.

Il generale Garofano ha riferito degli accertamenti tecnico-scientifici sulla Fiat Palio dell'ex postina, spiegando che dagli esami ai quali lui era presente non sarebbero emersi particolari significativi. L'ex generale dei Ris ha comunque riferito che risposte certe si potranno avere solo quando si avranno i risultati degli esami effettuati.