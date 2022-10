Il caso dell'ex postina, nuovi sopralluoghi alla ricerca di documenti nelle case di Rieti e Cerchiara di Silvia Cipriani Il video

RIETI - Nuovi sviluppi nel caso di Silvia Cipriani, l'ex postina di 77 anni scomparsa dalla frazione di Cerchiara lo scorso 22 luglio e le cui ossa, presumibilmente, sono state successivamente ritrovate nel bosco di Scrocco di Montenero, non lontano dalla sua Fiat Palio, seminascosta dalla vegetazione.

Gli inquirenti, questa mattina, si sono di nuovo portati nella casa di Rieti, in via delle Orchidee, e in quella di Cerchiara, dove sono usciti intorno alle 14, cercando riscontri documentali. Le riprese del sopralluogo a Cerchiara sono state effettute dalla collega Roberta Spinelli, inviata di “Storie italiane”, trasmissione di Rai Uno