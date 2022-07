Venerdì 29 Luglio 2022, 00:20

RIETI - Un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi in campo per ricercare la 77enne Silvia Cipriani. Proseguono a tutto campo le ricerche della donna scomparsa. In campo guardia di finanza, vigili urbani, carabinieri, polizia, municipale, volontari, unità cinofile di Finanza e vigili del fuoco, droni ed elicotteri. Si cerca ovunque ma senza che al momento si sia trovato qualcosa.

GLI AVVISTAMENTI. L’ultimo avvistamento della ex postina di Contigliano sarebbe avvenuto a Poggio Fidoni, lungo la Tancia, presso un piccolo negozio di generi alimentari. Prima ancora la donna si era recata lungo la Salaria per L’Aquila presso un Centro polispecialistico e poco dopo presso una piccola farmacia, sempre non lontana dal negozio di generi alimentari.

In tutte le occasioni, i circuiti di videosorveglianza presenti in città e lungo le strade hanno ripreso il passaggio del veicolo della donna poi di lei nessuna traccia, nessun avvistamento e nessuna altra segnalazione. Svanita nel nulla.

Partendo proprio dal piccolo esercizio commerciale sulla Tancia, ieri le ricerche si sono indirizzate su tutte le stradine laterali che si diramano fino a Cerchiara, ipotizzando che la donna, per qualsiasi motivo, possa aver sbagliato incrocio. Si sono quindi passati al setaccio sterrati, vicoli, dirupi nella speranza di ritrovare tracce della donna o almeno il suo veicolo, una Fiat Palio di colore grigio, targata BG471AW. E proprio la difficoltà nel ritrovare l’auto della donna è l’elemento più misterioso di questa delicata vicenda.

La zona dei laghi. L’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato anche varie aree cittadine e zone limitrofe tra cui anche quella della Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile. A questo punto, si presume un possibile allontanamento volontario ma al momento non viene esclusa nessuna pista e nessuna ipotesi e anche il nipote della donna è stato ieri di nuovo ascoltato dalle forze dell’ordine per l’ennesima volta. La donna potrebbe aver smarrito l’orientamento, essere stata vittima di un malore o aver trovato ospitalità.

Anche ieri intensa giornata di ricerche a piedi, in auto e dal cielo. Ogni squadra di ricerca sta battendo precise aree assegnate monitorate con strumentazioni per evitare doppi passaggi e permettere la mappatura di tutte le aree così da creare una sorta di cartina geografica e poter ampliare ogni giorno il raggio delle ricerche. Ricerche coordinate dalla Prefettura di Rieti, nella persona del Prefetto Gennaro Capo, ma di Silvia Cipriani, 77 anni, ex postina di Contigliano e Montenero, al momento nessuna traccia. Neppure la più piccola.