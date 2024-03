Napoli, cielo giallo e cappa di polvere sulla città: ecco cosa è successo

La mattina del 27 marzo, la città di Napoli tra le 11 e le 13 era tinta di un cielo di colore arancione e giallo. Con molta probabilità questo spettacolo alla quale i cittadini hanno assisitito era dovuto a nuvole cariche di sabbia provenienti dal sud del Mediterraneo, in particolare dal deserto del Sahara.

Primo episodio

Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere visto che già abbiamo avuto una cosa simile in Sicilia con raffiche di vento di scirocco che hanno portato anche in quel caso un colore del cielo, tendente al giallo. Nonostante a Napoli verso l'ora di pranzo si sia assistito a questo “spettacolo”, dalle ore 14 è iniziato il nubifragio.

Come si è verificato?

Il meteorologo Mario Giuliacci a Fanpage.it ha spiegato come si sia verificato un episodio cosi "particolare": «Tipica situazione di quando i venti di Scirocco che giungono sull'Italia sono partiti dal Sahara, ogni anno in media capita almeno 2-3 volte»