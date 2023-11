Sabato 25 Novembre 2023, 21:10

Vincenzo Ciotoli, militare 42enne di Ceccano, è scomparso nel nulla da oltre 48 ore. Ha accompagnato sua madre al lavoro, al cimitero comunale, ed è poi sparito a bordo di una Fiat Punto grigia metallizzata e targata “BX091ZC”. Non dà più sue notizie dall’altro ieri mattina, precisamente dalle ore 8.35, da quando il suo telefono è risultato spento. I familiari, allarmati, hanno denunciato la scomparsa. In serata hanno poi messo in moto anche comunità social e classico passaparola, consci dell’importanza delle primissime ore per il ritrovamento.

«Sta attraversando un momento di difficoltà - è emerso -. La famiglia è molto preoccupata». Ci sarebbero difficoltà economiche all’origine della scomparsa. Si teme che possa aver commesso «una pazzia», un gesto inconsulto, dando per scontato che abbia voluto far perdere volontariamente le sue tracce. Dalla Questura, dopo le prime trentasei ore, hanno fatto sapere che «le ricerche della polizia, anche grazie ai carabinieri, sono state estese anche ad altri comuni ma al momento non sono emerse novità».

Appresa la notizia, decine di parenti e amici hanno riempito e circondato la casa di Vincenzo Ciotoli, in contrada Colle Leo Basso, vicino alla via regionale per Frosinone. Volevano sapere tutti cosa fosse successo. Il telefono è staccato da quando è ripartito dal cimitero di Ceccano. Ancor prima, dopo esser uscito da casa sua, c’è anche chi non si è visto ricambiare il saluto da una persona solitamente gioviale ed espansiva. L’appello social è stato lanciato e ampiamente condiviso dopo che non si era fatto vivo per tutta la giornata in quelle condizioni emotive. A dare man forte realtà come la ventennale “Penelope”, associazione nazionale di famiglie e amici di persone scomparse, nonché la macchina dell’informazione delle forze armate. Scenderà in campo, salvo sviluppi, anche lo storico programma “Chi l’ha visto?”.

CHI È

Vincenzo Ciotoli, detto “Paperino” o “Paiper”, è separato da tempo dalla moglie e padre presente di due figlie. È molto conosciuto in città e negli ambienti mondani provinciali, anche per aver partecipato a “Uomini e donne”: il noto programma tv per la ricerca dell’anima gemella. Nei mesi scorsi aveva deciso di andare in missione in nord Italia, periodo in cui è risultato meno “social” del solito. Negli ultimi tempi, però, era tornato per prestare servizio nel comando artiglieria contraerei di Sabaudia.

Alto un metro e 75, occhi celesti e barba folta, indossava l’ultima volta un cappotto color marrone chiaro e un paio di jeans. I suoi cari raccolgono informazioni al numero 328.5748531. Avvistamenti, se non al numero d’emergenza 112, possono essere segnalati anche al centralino “Pronto Penelope”: 339.6514799. Purtroppo, non confortano i numeri della provincia di Frosinone, dove si ritrova poco più della metà delle persone per cui si denuncia la scomparsa. L’ultima relazione, quella dell’ufficio commissariale del governo, parla di 84 persone non ancora ritrovate tra le 158 scomparse nel 2022. È scattato subito, però, il piano provinciale della Prefettura che favorisce ricerche più rapide da parte delle forze dell’ordine.