Giovedì 28 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Svanita nel nulla. Volatizzata. Neppure una piccolissima traccia, utile per dare uno spunto dal quale far partire le ricerche. Può apparire come una frase fatta, stantia, abusata ma le ricerche della 77enne Silvia Cipriani brancolano davvero nel buio. E questo nonostante la poderosa macchina messa in campo da Prefettura e forze dell’ordine che, da ieri, può anche contare su un centro di coordinamento, allestito presso la scuola di Poggio Fidoni. Uomini, unità cinofile, droni e mezzi di terra e aerei che stanno da giorni scandagliano centimetro per centimetro la zona di Cerchiara, la frazione reatina dove la donna - nubile ed ex postina a Contigliano e Montenero - ha la sua abitazione. Ma non è stato trovato alcun elemento utile.

Le ricerche con cani e droni. Ieri mattina i cani della guardia di Finanza hanno, con manovra a ventaglio, perlustrato l’intera area della frazione reatina, cercando sia in luoghi aperti che nei dirupi. Ma non hanno trovato nulla che potesse aiutarli, né tracce della settantasettenne, né dalla sua Fiat Palio targata BG471AW, con la quale, a questo punto, è facile ipotizzare si sia allontanata, forse anche di molto, da Rieti. Se i cani, i droni e gli uomini della Finanza, unitamente a vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno battuto ogni centimetro da terra, l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha continuato a volare tra il capoluogo, la frazione, Contigliano e Montenero, senza però individuare nulla.

Nuovo sopralluogo nell'abitazione. Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia di Stato che coordina le indagini, hanno inoltre effettuato un nuovo sopralluogo nell’abitazione della donna, senza però trovare elementi utili. Nell’abitazione della donna sembra tutto in ordine. Ci sono i soldi, c’è il cellulare della ex postina e tutto fa pensare che non avesse la benché minima intenzione di allontanarsi da casa. Aspetto, questo, sottolineato anche dai familiari della donna che, è bene sottolinearlo di nuovo, a Cerchiara viveva da sola.

Nell’abitazione, tanto per essere precisi fino al capello, mancano solo le chiavi dell’auto di Silvia Cipriani. Particolare che conferma come è facile che la 77enne, salita nella sua vettura, si sia poi velocemente allontanata. Terni e Roma le possibili “vie di fuga”, tanto che sono state allertate sia le forze dell’ordine della Capitale, che la Questura del vicino capoluogo umbro.

Il mistero. Ma quale può essere il motivo che ha spinto la donna, nel pomeriggio di giovedì scorso, a mettersi in macchina e allontanarsi della sua abitazione, senza portare con se il proprio cellulare, con il quale era frequentemente in contatto con il fratello e la nipote? Mistero. Per trovare delle risposte, i carabinieri di Contigliano hanno ieri ascoltato ancora quanti conoscono la donna in paese, dove per tanti anni ha lavorato per Poste Italiane, consegnando la corrispondenza. Ma risposte probanti non sono giunte. Staremo a vedere.

“Chi l'ha visto”. Intanto della scomparsa di Silvia Cipriani si sta interessando anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” che ha mandato in onda una scheda della donna con l’appello dei familiari.