Bambina di 6 anni morta per cause sconosciute: prima il mal di pancia, poi la zoppia e infine la rianimazione (inutile)

Milly-Rose una bambina di 6 anni muore in ospedale poche ore dopo aver detto ai genitori di avere mal di pancia. Quasi sei mesi fa, una tragedia inimmaginabile ha colpito la figlia di Shaun e Pip Stirrup, Milly-Rose. Questa settimana avrebbe compiuto sette anni, ma invece di accendere le candeline per la sua torta di compleanno, Shaun e Pip stanno ancora facendo i conti con una perdita che nessun genitore dovrebbe affrontare. A peggiorare le cose, la coppia di Denton non ha ancora ricevuto risposte concrete su come le condizioni di Milly abbiano causato la sua tragica morte così rapidamente, come riporta il Manchester Evening News.

Giuseppe Cistulli, chi era il bimbo annegato all'acquapark di Monopoli. Le urla della madre

Cosa è successo

Dopo aver contratto un virus che girava a scuola, Milly si è presa un giorno di riposo e ha iniziato ad accusare dolori allo stomaco e alla testa; i genitori l'hanno portata al pronto soccorso del Royal Manchester Children's Hospital, ma le è stato detto che sembrava normale ed è stata mandata a casa per prendersi un po' di necessario riposo.



Poi, la mattina seguente, quando il signor Stirrup è andato a controllarla prima del lavoro, ha notato che zoppicava e non stava bene: l'hanno portata di corsa all'ospedale dove è stata immediatamente messa in terapia intensiva. Poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere e i medici le hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare; hanno tentato per un'ora di rianimarla, ma quando si sono resi conto che non funzionava, hanno deciso di interrompere l'operazione, che aveva iniziato ad avere dolori alla pancia solo 12 ore prima.

L'indagine

In seguito alla morte di Milly-Rose, è stata effettuata un'autopsia e l'ospedale ha avviato un'indagine.

Ma a distanza di diversi mesi, i genitori non sanno ancora perché la figlia sia stata così gravemente malata. Parlando con il Manchester Evening News, il signor Stirrup ha dichiarato: «Siamo ancora al buio, è orribile, siamo bloccati in un limbo. Siamo in lutto ogni giorno, ma la mente non si ferma».

«Abbiamo gli incubi. A volte faccio dei bei sogni su Milly, ma sono i peggiori perché ti devi svegliare». Entrambi i genitori sono ora in terapia e in consulenza per un potenziale Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) dopo la straziante morte della figlia e dovranno aspettare fino a dicembre per sapere se il medico legale terrà un'inchiesta su come Milly-Rose è morta. Il signor Stirrup ha detto: «Questa settimana è il mio compleanno e non è la stessa cosa. Il compleanno di Milly sarebbe stato giovedì, quindi è una settimana difficile. Dopo il funerale è stata la cosa peggiore, perché per la maggior parte delle persone la vita torna alla normalità, ma per noi inizia tutto lì. Ogni mattina dobbiamo ancora andare in camera sua ad aprire le tende. Ma siamo molto fortunati perché la comunità di Denton è stata fantastica, così come la scuola di Milly e tutti i nostri amici e familiari».