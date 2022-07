Nessuna traccia della donna scomparsa, si impiegano anche le unità cinofile

RIETI - Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, 25 luglio, una riunione in videoconferenza per un punto di situazione in ordine alle ricerche della signora Silvia Cipriani la cui scomparsa è stata denunciata dai parenti lo scorso 23 luglio.

Le ricerche, il cui coordinamento operativo è curato dalla Questura di Rieti, sono iniziate, nella giornata di sabato, subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari della donna ed interessano principalmente il territorio cittadino e la località di Cerchiara dove la Cipriani dimora stabilmente.

Partecipano attivamente alle ricerche, oltre al personale della Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento della Asl di Rieti per i profili di competenza.

Prosegue la raccolta di informazioni ed elementi utili presso parenti e conoscenti, con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e degli esercizi pubblici al fine di ricostruire i possibili movimenti della donna negli ultimi giorni.

Le ricerche, tuttavia, sono rese più complesse dall’impossibilità di circoscrivere una specifica area geografica, anche a causa della mancanza di notizie sull’ultimo punto di avvistamento della donna, scomparsa unitamente all’autovettura di proprietà.

Nella giornata di oggi unità cinofile di Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza stanno perlustrando la zona boschiva prospicente l’abitazione della signora Cipriani.

