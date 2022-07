Mercoledì 27 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Nessuna traccia, ancora, della 77enne Silvia Cipriani, scomparsa dalla propria abitazione di Cerchiara, dove dimora abitualmente. Della donna non si hanno più notizie dalle 19 circa di giovedì scorso, quando è stata vista per l’ultima volta da una vicina. Poi il nulla.

I familiari ne hanno denunciato la scomparsa sabato mattina, dopo una giornata durante la quale non avevano avuto modo di ricevere notizie della congiunta. La denuncia alla Questura, che coordina operativamente le ricerche, è stata presentato dal figlio del fratello della donna e dalla moglie di quest’ultimo. Silvia Cipriani non è sposata e anche se risulta residente a viale Matteucci vive da sola a Cerchiara, frazione a 600 metri sul livello del mare, a circa 8 chilometri da Rieti, abitata da poco più di 100 persone. Le ricerche, come detto, sono coordinate dalla Questura di Rieti e sono iniziate sabato, interessando principalmente il territorio cittadino e la frazione di Cerchiara dove la Cipriani dimora stabilmente.

Il vertice. Ieri, per fare il punto della situazione, si è tenuto un summit in Prefettura. Oltre al personale della Questura, hanno partecipato anche i carabinieri, la guardia di Finanza e i vigili del fuoco che hanno perlustrato a lungo, già da domenica, con un elicottero l’area collinare di Cerchiara. Coinvolta anche la Asl di Rieti per i profili di competenza.

Uno spiegamento di forze ingente - non sempre messo in campo in casi analoghi di scomparsa di persone - ma della donna e della sua Fiat Palio di colore grigio non è stata trovata traccia alcuna.

Perquisita la casa. All’interno della sua abitazione tutta sembra a posto. Setacciata palmo a palmo, non sono state rilevate tracce tali da poter indirizzare le ricerche in un senso o nell’altro. Dalla casa di Silvia Cipriani non mancano inoltre né soldi, né gioielli né altri effetti personali e tutto sembra apparentemente in ordine. Settantasette anni, Silvia Cipriani ha lavorato per decenni con Poste Italiane e ha svolto il suo lavoro di postina a Contigliano e Montenero, e nei due comuni sono in molti a ricordarla per la sua gentilezza e cordialità e, soprattutto, per la sua grande professionalità nell’esercizio della sua funzioni. Non a caso, ieri, agenti di polizia e carabinieri hanno raccolto testimonianze e informazioni tra Contigliano e Montenero.

Elementi utili. E’ proseguita inoltre la raccolta di elementi utili presso parenti e conoscenti, con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e degli esercizi pubblici al fine di ricostruire i possibili movimenti della donna negli ultimi giorni. Le ricerche, tuttavia, sono rese più complesse dall’impossibilità di circoscrivere una specifica area geografica, anche a causa della mancanza di notizie sull’ultimo punto di avvistamento della donna, scomparsa unitamente all’autovettura di proprietà.

Le unità cinofile. Da ieri, nelle ricerche, collaborano attivamente anche le unità cinofile di vigili del fuoco e Finanza che stanno perlustrando la zona boschiva attigua l’abitazione della signora Cipriani a Cerchiara.