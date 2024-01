Venerdì 19 Gennaio 2024, 06:14 - Ultimo aggiornamento: 06:31

La ragazzina è stata dimessa dall’ospedale ma cosa sia realmente accaduto a Ripi resta un mistero.

Parliamo della diciassettenne che l’altra mattina, intorno alle 5:40, è stata ritrovata scalza, in pigiama e piena di ecchimosi, lungo via Meringo Alto. Nella giornata di ieri, ad attenderla fuori dal pronto soccorso dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone, proprio la madre - residente nel nord Italia - che non appena ha saputo della disavventura della quale è stata vittima la figlia, si è subito precipitata nel nosocomio per andarla a riprendere. La minorenne, infatti, stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza a casa dei nonni.

Cosa sia realmente successo alla 17enne, ancora non è dato sapere. Anche se i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini ipotizzano che si sia trattato di un fatto accidentale. Non ci sono indagati. La ragazzina, a quanto sembra, ha disturbi del comportamento e i familiari avrebbero riferito che già in passato sono accaduti episodi analoghi. Sembra che per uscire dall’abitazione, abbia addirittura forzato una finestra, mandando in frantumi i vetri. Ma nessuno però se ne sarebbe accorto. Solo la mattina dopo, quando sono arrivati i carabinieri, i nonni hanno appreso dell’accaduto. Incidente o cos’altro?

Al momento dei soccorsi la minorenne presentava un occhio tumefatto e sanguinante, poi in ospedale si sono scoperte altre contusioni. Arrivata in pronto soccorso era in stato confusionale. Di certo, quindi, c’è che la ragazza rinvenuta da un passante che stava recandosi al lavoro è stata trovata in condizioni che lasciano tanti dubbi e perplessità.

«So che ci sono accertamenti in corso da parte dei carabinieri - ha detto il sindaco di Ripi, Piero Sementilli - conosco i nonni della ragazza, gente per bene, dispiace per quanto è accaduto e mi auguro che la minorenne stia bene».

LA RICOSTRUZIONE

Dalla casa dei nonni alla zona in cui è stata ritrovata ci sono oltre due chilometri. Questo farebbe ipotizzare che a quell’ora quando la via è ancora avvolta dall’oscurità la 17enne avrebbe percorso a piedi scalza tutta quella strada. Poi secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori avrebbe iniziato a camminare scalza e in pigiama, senza nemmeno un cappotto per potersi proteggere dal freddo, lungo la strada.

L’IPOTESI

A quanto pare non avrebbe compreso il pericolo che stava correndo uscendo dall’appartamento dei nonni in piena notte. Potrebbe essersi trattato di quella che viene definita “crisi dissociativa” ovvero un disturbo che impedisce di rendersi conto di cosa sta accadendo intorno a sé e, successivamente, di ricordarlo. La ferita all’occhio, ad esempio, potrebbe essere derivata da un colpo contro uno spigolo e così quelle sul corpo, dovute magari a una caduta accidentale. Episodi dei quali, però, la ragazza non si sarebbe nemmeno resa conto.