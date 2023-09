Rossi-poker e l'Amatrice Rieti schianta l'Audace 1919: 0-4 in meno di mezz'ora. E domenica sfida al Montespaccato

RIETI - A Tor Bella Monaca, è Daniel Rossi-show! L'attaccante dell'Amatrice Rieti realizza tutti e quattro i gol coi quali la formazione amarantoceleste schianta l'Audace 1919 nella prima giornata del campionato regionale d'Eccellenza, mettendo subito le ali alla squadra di Vincenzino Angelone, che mercoledì tornerà in campo per il turno preliminare di Coppa Italia a Valmontone (ore 15,30).

Un 4-0 senza storia, una partita a senso unico, che nei fatti è durata il breve volgere di 25', il tempo necessario a Rossi per scaldare i motori, prendere la mira e colpire in maniera letale la porta avversaria. Domenica prossima l'esordio casalingo allo 'Scopigno' contro il Montespaccato che stamattina, 3 settembre, ha vinto 5-0 contro la Pescatori Ostia: sarà

LA CRONACA

Angelone va sul sicuro, schiera il miglior undici possibile affidando la difesa al duo Scipioni-Filosa e l'attacco alla coppia dei sogni Giovannini-Rossi, con Mattei a sostegno e un centrocampo dominato da Donatangelo. Pronti, via e è il palo colpito da Covarelli a suonare, per l'Audace 1919, come un campanello d'allarme per ciò che accadrà da lì a pochi minuti. Al 23' infatti, Giovannini viene atterrato in area di rigore, l'arbitro assegna il penalty, dagli undici metri si presenta Daniel Rossi che con freddezza trasforma la massima punizione (1-0). È solo il preludio alla goleada, che tra il 26' e il 48' del primo tempo vede l'attaccante capitolino andare a segno altre tre volte, rendendo praticamente una formalità i secondi 45', durante i quali l'Amatrice Rieti si limita a gestire il risultato senza infierire ulteriormente.

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima l'esordio casalingo allo 'Scopigno' contro il Montespaccato che stamattina, 3 settembre, ha vinto 5-0 contro la Pescatori Ostia: sarà già scontro al vertice tra due delle migliori formazioni del girone A, tra due delle pretendenti alla serie D insieme a Valmontone e Pomezia, i primi sconfitti 1-0 dai Citizen Academy, i secondi vittoriosi per 4-2 sulla Favl Cimini.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

Astrea-W3 Maccarese 2-1; Audace 1919-Amatrice Rieti 0-4; Aurelia Antica-Academy Ladispoli 1-0; Citizen Academy-Valmontone 1-0; Luiss-Aranova 2-2; Montespaccato-Pescatori Ostia 5-0; Pomezia-Favl Cimini 4-2; Romulea-Campus Eur 0-0; Villalba-Civitavecchia 1-1.

CLASSIFICA

Montespaccato, Amatrice Rieti, Pomezia, Astrea, Aurelia Antica Citizen Academy 3 punti, Aranova, Luiss, Civitavecchia, Villalba, Campus Eur e Romulea 1, W3 Maccarese, Academy Ladispoli, Valmontone, Favl Cimini, Audace 1919, Pescatori Ostia 0.

PROSSIMO TURNO (10/09)

Academy Ladispoli-Audace 1919; Aranova-Astrea; Campus Eur-Aurelia Antica; Favl Cimini-Luiss; Valmontone-Romulea; W3 Maccarese-Villalba; Civitavecchia-Citizen Academy; Pescatori Ostia-Pomezia; Amatrice Rieti-Montespaccato.