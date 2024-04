Il tecnico Gardini elogia l'Amatrice Rieti: «Approccio giusto, mentalità vincente. Avanti così»

RIETI - Netta, legittima, mai in discussione, ma soprattutto cercata e voluta sin dai minuti iniziali. Si può riassumere così il 3-0 con cui l'Amatrice Rieti ha spazzato via lo 'spauracchio' Astrea (che in settimana Gardini aveva definito una squadra 'indecifrabile' e 'alla giornata') grazie alla doppietta di Daniel Rossi che già nel primo tempo, alla mezz'ora, aveva chiuso la pratica, resa poi ancora più rotonda dal gol di Felici in avvio di ripresa.

«Stiamo bene - ha spiegato il tecnico Aldo Gardini a fine gara - in campo ho visto una squadra tonica, pimpante, che sapeva cosa voleva.

Non a caso abbiamo aggredito subito la partita indirizzandola senza rischiare nulla. Avevo chiesto ai ragazzi di partire forte e di non tentennare nelle palle mezze mezze perché è lì che solitamente che si decide la partita. Sono assolutamente soddisfatto - conclude l'allenatore capitolino - perché i ragazzi hanno sfoderato una mentalità vincente, ma come avete potuto vedere, gli altri non mollano: il Montespaccato l'ha spuntata alla fine e domenica toccherà a noi fare i conti col Villalba, altra formazione che ha bisogno di punti per salvarsi. Ma se giochiamo come oggi, resto fiducioso».