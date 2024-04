Gardini applaude l'Amatrice Rieti: «Qualche errore di troppo, ma bravi a stare in partita». Foto

RIETI - Con un pizzico di affanno in più rispetto al previsto, ma per Aldo Gardini tecnico dell'Amatrice Rieti la vittoria odierna sul Villalba ha un valore doppio perché attivato nel momento più delicato della stagione, coi risultati delle altre già acquisto e con una squadra, quella romana, che dopo aver messo in difficoltà il Montespaccato domenica scorsa, si è dimostrata ostica e attrezzata per fare soffrire chiunque.

«Siamo stati bravi a non perdere la concentrazione quando il Villalba è tornato in partita - ha spiegato Gardini nel post gara -. Sicuramente abbiamo commesso troppi errori individuali e su questo dovremo riflettere perché da qui alla fine la spunterà chi sbaglierà di meno. Però ai ragazzi ho anche fatto i complimenti perché dopo il pareggio non era facile starci con la testa e invece hanno subito creato l'azione del 2-1. Domenica sicuramente ci aspetta una partita più abbordabile rispetto agli altri, però sempre meglio non sottovalutare nessuno».