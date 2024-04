Amatrice Rieti supera 0-2 la Citizen e sorpassa il Montespaccato

RIETI - L'Amatrice Rieti sbanca Ciampino battendo il già retrocesso Citizen Academy per 2-0, Daniel Rossi segna il suo 98esimo gol negli ultimi tre campionati di Eccellenza e, aspettando Fc Viterbo-Maccarese (si gioca nel pomeriggio), la formazione di Aldo Gardini conquista la vetta provvisoria del girone A scavalcando pure il Montespaccato, inchiodato sull'1-1 nel derby contro la Romulea.

Primo tempo più complicato del previsto, con i padroni di casa che a dispetto di una situazione di classifica già ben definita e le motivazioni sotto i tacchi, tengono testa all'Amatrice Rieti che non riesce a trovare il gol del vantaggio, chiudendo la frazione sullo zero a zero.

Nella ripresa la formazione amarantoceleste cambia marcia, schiaccia nella propria area di rigore il Citizen e al 58' la sblocca col solito Daniel Rossi. A chiuderla poi, ci pensa Stefano Sarritzu all'83' con un gol che, come detto, momentaneamente vale tanto. Da segnalare anche la vittoria al fotofinish del Pomezia (2-1 al Civitavecchia) che resta agganciato al treno di testa e tra sette giorni sarà di scena proprio a Maccarese per uno scontro diretto che potrà rappresentare il vero ago della bilancia negli equilibri di testa del girone A.