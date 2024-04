Amatrice Rieti, vittoria con brivido finale (3-2). Rossi-bis e Mattei, allo scadere la traversa salva i reatini. Foto

RIETI - Seppur con qualche affanno di troppo, l'Amatrice Rieti regola il Villalba con un 3-2 casalingo utile per aggiudicarsi la 31esima giornata del campionato di Eccellenza e tenere il passo della capolista W3 Maccarese, del Montespaccato e del Pomezia, tutte e tre vittoriose nella rispettive gare casalinghe.

Decisivi, ancora una volta, i gol del bomber Daniel Rossi - autore di una doppietta - e del destro potente e chirurgico del reatino Francesco Mattei, che riescono a disinnescare un Villalba che, prima con Sganga, poi con Di Rollo, era riuscito a tenere vivo il match mettendo i brividi, nel finale, alla truppa amarantoceleste.

A tre turni dalla fine e con 9 punti ancora a disposizione, quindi, non cambia la fisionomia della parte alta della classifica del girone A: guida sempre la W3 con un punto di vantaggio sulla Maccarese, due sull'Amatrice Rieti e quattro sul Pomezia.

Tornando alla cronaca, pronti-via e al 9' l'Amatrice Rieti passa con un colpo di testa ravvicinato di Rossi su cross di Tiraferri.

I padroni di casa continuano a premere e a mettere sotto pressione la difesa del Villalba, ma Di Rollo e compagni riescono a tenere testa e la prima frazione di gioco si chiude su quello stesso 1-0 timbrato dal bomber capitolino. In avvio di ripresa, neanche il tempo di puntare il pallone sul cerchio del centrocampo, che il Villalba trova il pari con Sganga (1-1). Un lampo che scuote l'Amatrice Rieti, che su capovolgimento di fronte, al 48' per la precisione, si riporta avanti ancora con Daniel Rossi. Il Villalba però è vivo, alcuni svarioni difensivi dei padroni di casa per poco non consentono a Giordano di trovare il gol del pari e per evitare il peggio ci pensa Francesco Mattei al 64' con una serpentina in area conclusa con un destro potente tra palo e portiere (3-1). Villalba inesauribile, Di Rollo con un pallonetto da trequarti campo sfrutta l'indecisione di Scipioni e il 3-2 diventa un risultato che rende incandescente l'ultimo quarto d'ora di gara, con gli ospiti che sfiorano a più riprese il pareggio e che al 96' sull'ultima azione colpiscono la traversa con Lalli direttamente sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite, a portiere praticamente battuto.

Tra sette giorni la trasferta romana sul campo della Citizen Academy ormai retrocessa, che dopo averne subìti nove dal Montespaccato, può rappresentare un bel jolly da spendere per l'Amatrice Rieti nella domenica in cui la W3 Maccarese sarà ospite della Favl Cimini Viterbo, il Montespaccato della Romulea e il Pomezia impegnato tra le mura amiche col Civitavecchia.