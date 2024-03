Amatrice Rieti senza Alessandro e Aversa chiamato a battere la Luiss. Gardini: «Abbiamo un unico risultato»

RIETI - Amatrice Rieti torna allo Scopigno, alle 15 è ospite la Luiss. La rincorsa verso il primo posto è ancora tutta da vivere. Dopo il pari nella precedente uscita contro il Pomezia (1-1), ora la vetta dista 5 punti a sei gare dalla fine.

Il match di andata giocato il 12 novembre, terminò con la vittoria degli amarantocelesti per 2-1. Entrambe le compagini hanno obiettivi importanti, anche se opposti. I reatini vogliono raggiungere il primo posto. I romani sono appena fuori dalla zona playout e non vogliono entrarci nelle ultime gare di stagione. Rieti che non deve prendere la partita sottogamba.

Le dichiarazioni di Mister Aldo Gardini

«Domani mancheranno Alessandro e Aversa squalificati. Due giocatori per noi importanti, tra cui un under che stava facendo molto bene. Chiunque giocherà so che darà il massimo perché tutti sono pronti. Noi abbiamo l'obiettivo di vincere queste ultime sei partite senza pensare ai nostri concorrenti. Se a fine campionato anche loro vinceranno tutte le gare, bisognerà solo che complimentarsi. I ragazzi stanno bene, si sono allenati benissimo. Domani scendiamo in campo per prenderci i tre punti».