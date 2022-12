Ztl 2023: ecco le modalità per confermare o richiedere un nuovo permesso al transito

RIETI - L’assessore alla Polizia Municipale, Oreste De Santis, comunica le modalità per il rinnovo dei permessi per l’accesso in Zona a Traffico Limitato per il 2023.

La Polizia Locale predisporrà il rinnovo automatico e gratuito fino al 31 dicembre 2023, per le seguenti tipologie: possessori di auto elettriche e ibride, residenti, proprietari di immobili non residenti e medici.

La Polizia Locale predisporrà, inoltre, il rinnovo automatico – salvo comunicazione – per i cosiddetti “grandi utenti”, cioè per quelle società o Enti che generalmente accedono in Ztl per svolgere i propri servizi (a titolo esemplificativo ASL, Forze dell’Ordine, Acqua Pubblica Sabina, ecc).

Le altre categorie (come, a titolo esemplificativo, commercianti, studi professionali, ecc) hanno l’obbligo di comunicare la persistenza della necessità di avere accesso alla Ztl. Potranno farlo entro il 30 gennaio 2023, inviando una mail all’indirizzo permessi@comune.rieti.it , confermando la targa dell’automobile per cui si chiede il rinnovo del permesso o comunicando una nuova targa per un nuovo permesso, indicando la motivazione della richiesta.