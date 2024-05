Giovedì 30 Maggio 2024, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 09:26

Ladri-vandali in azione al Comune di Villa Santa Lucia. A darne notizia è il sindaco, Orazio Capraro, attraverso un post sul suo profilo social. «Una banda di incivili è venuta a visitare il nostro comune la scorsa notte. Pur essendoci molto poco da portare via i balordi non hanno risparmiato suppellettili e uffici.Un grande danno è stato provocato anche al nostro sistema informatico. Dopo aver chiamato i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi, ci siamo messi immediatamente al lavoro per ripristinare il tutto.Vi chiedo scusa per qualche disagio odierno ma stiamo cercando di risolvere ogni problema in giornata. Sono profondamente amareggiato per questo grande gesto di inciviltà».