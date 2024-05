Sabato del Villaggio, incontro sulla musicoterapia con l'esperto Federico Leonori

RIETI - La musicoterapia, la sua pratica e i suoi benefici: questo il tema del prossimo Sabato del Villaggio nella sala consiliare del comune di Fiamignano, dove salirà in cattedra l'esperto Federico Leonori. Una terapia che prende sempre più piede per i casi di autismo, demenza e altri disturbi in cui la musica si fonde con la psicoterapia attraverso l'improvvisazione, il songwriting e l'impiego attivo della musica per il paziente.

Di tutto questo parlerà Leonori, che da dieci anni fa musicoterapia come professionista in Inghilterra, ma che rimane attaccato alle sue radici nel Cicolano: «Questa terapia aiuta a stabilire una connessione con il paziente ed è particolarmente efficace nello sviluppo di una consapevolezza di sè e per la socialità nei casi di autismo», anticipa l'esperto.

Teoria e pratica nell'incontro di domani, con una prima parte introduttiva sulla musicoterapia, per poi proseguire con video, dimostrazioni e presentazione di casi clinici trattati dallo stesso Leonori.

Appuntamento a ingresso gratuito a partire dalle ore 17 per l'ennesimo capitolo dei Sabato del Villaggio, apprezzato ciclo di conferenze organizzato dalla Pro Loco di Fiamignano e appoggiato dal FAI con numerose realtà locali, recentemente sbarcato anche in streaming sul canale Youtube della stessa Pro Loco.