Venerdì 31 Maggio 2024, 07:55

«Abbiamo fatto atti deliberativi, e sono corretti. L’amministrazione sta perseguendo l’obiettivo del programma di far diventare Latina città universitaria e lo sta facendo con questi due immobili». Così l’assessore al Patrimonio del Comune di Latina, Ada Nasti, ha risposto ieri in commissione Trasparenza, convocata dalla presidente Floriana Coletta per un sopralluogo all’ex Garage Ruspi, e trasformatasi in un ampio dibattito sull’affidamento all’Università dell’immobile, insieme a parte dell’ex Banca d’Italia. Il Ruspi è completamente rinnovato: un immenso spazio aperto, pieno di luce grazie alle imponenti finestre, al piano terra; al primo piano, una stanza più piccola, una più ampia con vasta finestratura sulla sala inferiore, e l’accesso a un terrazzo esterno. Nuovi gli impianti di luce, riscaldamento e raffreddamento, con le pompe piazzate in una vasca esterna interrata.

I NUOVI CORSI DI LAUREA

Secondo la Nasti, «l’affidamento all’università non è una novità, fu annunciato in question time a febbraio. Peraltro, già nel 2006 l’allora giunta individuava il finanziamento per l’acquisto del Ruspi, per darlo all’università, tanto che l’edificio fu anche inserito nel piano delle acquisizioni». Inoltre, l’assessore ha specificato che «già il 13 giugno, in occasione della seduta del Senato accademico, La Sapienza potrebbe stabilire i nuovi corsi di laurea da insediare nei due immobili da settembre». Accenti più critici in maggioranza da Maurizio Galardo che fu assessore ai tempi del primo insediamento dell’università pontina: «Se è un sogno che si sta realizzando, bisogna però anche portare facoltà legate al territorio, e verificare con attenzione cosa intenda fare l’università, bisogna vigilare, con passaggi in commissione e in Consiglio». Sul tema si è espresso ieri anche il gruppo Lista Celentano, secondo cui «al di là dell’insindacabile valore del potenziamento dell’offerta universitaria raggiunto con l’affidamento alla Sapienza dell’ex Banca d’Italia e dell’ex garage Ruspi, a trarre beneficio da questa iniziativa dell’attuale amministrazione, oltre al sistema formativo e culturale, sarà anche il centro cittadino».

OPPOSIZIONE CRITICA

L’opposizione non ci sta: il capogruppo Lbc, Dario Bellini, evidenzia che «atti stratificati negli anni dicono ben altro, e cioè che deve essere destinato a spazi espositivi: otteniamo dalla società Arcus del ministero dei Beni culturali 800mila euro per i lavori del primo stralcio. E anche la delibera del 2017 che approva i lavori precisa “spazio espositivo”. Infine, l’edificio è sottoposto a vincolo. Come anche la Banca d’Italia». Anche per Daniela Fiore (Pd) «concedere quelle strutture all’università è una scelta sbagliata. C’è umidità? Mi lascia perplessa, dopo tutti i lavori fatti; e, se fosse, andrebbe bene per gli studenti?»; mentre la capogruppo Pd, Valeria Campagna ha parlato di «ferita per tutti i ragazzi e le ragazze. Non è questo che fa di Latina una città universitaria. Manca uno spazio espositivo, manca una biblioteca, e la Banca d’Italia sarebbe stata perfetta per questo. Inoltre, non si può, anche tra enti, dare un immobile senza evidenza pubblica». Secondo Maria Grazia Ciolfi, capogruppo M5S, «erano i due immobili più prestigiosi da dare a arte e cultura, l’università invece fa formazione, è una cosa diversa e per 30 anni quei luoghi non si potranno frequentare pienamente per gli altri cittadini». L’ex sindaco Damiano Coletta parla di «profili di illegittimità di questa delibera di assegnazione». «È l’intera città ad avere bisogno di spazi, non solo gli universitari – afferma la presidente Coletta - e questa struttura avrebbe potuto essere a disposizione di tutti». La minoranza già annuncia ricorsi sia all'Anac che alla Corte dei Conti.

Nel corso del sopralluogo, l’assessore ha insistito sul fatto che «il Ruspi non sarebbe stato adeguato per ospitare mostre e esposizioni, a causa dell’elevata umidità; l’altezza di 6 metri dei soffitti comporta elevati costi di riscaldamento e raffreddamento». Nella visita, condotta alla presenza della dirigente e Rup, Angelica Vagnozzi, questa non avrebbe però evidenziato presenza rilevante di umidità. Stando alla relazione finale dei lavori, «in corso d’opera, eseguita la stonacatura interna ed esterna di tutte le strutture, si è riscontrato in più punti un avanzato degrado da umidità di risalita. In particolare, al piede di gran parte dei pilastri interni e in due pilastri esterni particolarmente esposti agli agenti atmosferici o a carenze del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, si è riscontrato un diffuso degrado del ferro d’armatura, spesso con totale assenza del copriferro». Problemi che sarebbero stati risolti con i lavori.

Andrea Apruzzese

