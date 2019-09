COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Benacquista Latina

Arbitri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti e Latina ancora una di fronte all'altra, stavolta in campo per la seconda giornata di Supercoppa del girone Blu. I padroni di casa dopo il successo esterno sul campo dell'Eurobasket (84-91 dts), ricevono i nerazzuri sconfitti tra le mura amiche del PalaBianchini dalla Givova Scafati (61-81), avversaria dei reatini domenica in Campania.Secondo derby in pochi giorni per coach Rossi, che sulla sfida di stasera: «Ci arriviamo un po' stanchi ma col morale alto, perchè il gruppo lavora bene, ha buona testa - afferma il tecnico dopo gli ottimi segnali di domenica - Sono stato contento dell'atteggiamento generale, tutti sono scesi in campo con la faccia giusta, ci stiamo ancora conoscendo. Brown? Ha giocato in maniera intelligente, è entrato in campo aggressivo, selezionando male i tiri ma ha messo i compagni in condizione di fare canestro. Parliamo sempre di un giocatore molto giovane, che non è abituato ad avere tutte queste attenzioni in campo, che ha disputato tornei dove non c'erano tutti questi tatticismi e questa intensità».Assente Filoni, mentre sarà monitorato Stefanelli. Se Rossi attende conferme e passi in avanti rispetto alla sfida di tre giorni fa, coach Gramenzi da stasera potrà contare sul nuovo americano, Evan McGaughey, assente domenica, giunto in ritardo rispetto al resto del gruppo, perchè chiamato a sostituire Quinn Taylor, rookie scelto durante la sessione estiva di mercato e costretto a tornare in patria per motivi personali. Un roster profondamente rinnovato rispetto al passato quello della Benacquista Latina, che è ripartita per il quinto anno consecutivo da Franco Gramenzi, tra i coach più titolati del panorama cestistico nazionale: gli unici reduci della scorsa stagione sono l'under Di Prospero e Cassese, la regia è stata affidata ad un giovane play come Romeo, giunto da Scafati, spiccano nel quintetto i "big" Musso e Ancellotti, Dalton Pepper, altro grande conoscitore della categoria, mentre è tutto da scoprire McGaughey. Completano il roster Di Ianni, Di Pizzo e Raucci.Ben 4 gli ex in campo, a partire da coach Gramenzi, sulla panchina amarantoceleste della Virtus Rieti dal 1998 al 2000, quando sfiorò la promozione in serie A2 e Dalton Pepper, protagonista a Rieti nelle prime due stagioni della Npc in serie A2. Tra le file della Zeus ci sono, Andrea Pastore, pontino doc, ha ricoperto anche i gradi di capitano della squadra della sua città e Marco Passera, anche lui in passato ha indossato la casacca nerazzurra.: 0 Finco, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 98 Berrettoni. All. Rossi: 5 Musso, 7 Cassese, 8 Di Pizzo, 9 Romeo, 10 Pepper, 18 Nulli, 20 Raucci, 22 Di Ianni, 45 Ancellotti. All. Gramenzi: Moretti (Pg), Centonza (Ap), Doronin (Pg)