COSI' IN CAMPO

Benacquista Latina

Zeus Npc Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, V DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il "caso Zucca" si è abbattuto sulla Zeus Npc, ma stasera, 15 gennaio, alle 20 il gruppo dovrà essere bravo a isolarsi dall'accaduto e il giocatore magari a rispondere sul campo alle critiche, perché c'è un derby da conquistare, in un campo tra l'altro sempre indigesto negli ultimi anni.Espugnare il PalaBianchini resta difficile ma non impossibile: coach Rossi è ben consapevole che un successo su un campo del genere, soprattutto in questa fase della stagione e con una classifica cortissima, farebbe la differenza. Anche perchè va bene vincere in casa, ma il successo in trasferta manca da troppo tempo: l'ultimo il colpo di Scafati del 20 novembre.A Latina continuerà l’inserimento di Anthony Raffa, sperando che tra gli esterni Filoni e Stefanelli ripetano le prestazioni dell’ultimo turno. Capitan Vildera è atteso dal confronto con Ancellotti, per il resto Rossi, oltre a poggiarsi sulla certezza di questa squadra, Jalen Cannon, potrebbe continuare a concedere spazio a Fumagalli e Nikolic, entrambi positivi nel successo con l’Orlandina.Dall'altra parte i padroni di casa guidati da Franco Gramenzi, rafforzati dal mercato con l'avvento di Mike Moore: l'ex Virtus ha avuto subito un ottimo impatto in maglia nerazzurra ed è stato fondamentale il suo apporto nel successo di Bergamo, oltre che degli altri uomini chiave Pepper e Musso per centrare la seconda vittoria consecutiva. Una mano stasera l'avrebbe data sicuramente Andrea Pastore, il grande assente del derby, pontino doc ed ex capitano, sarà ancora out. Gli altri ex sono Marco Passera per la Npc, mentre sponda Latina ci sono coach Gramenzi e Dalton Pepper.Alessandro Rossi, presenta così il derby laziale: «Scontato dirlo ma sarà una partita difficile, in un campionato dove tantissime squadre sono raggruppate in soli due punti, noi facciamo parte di questo gruppone, ma è chiaro che per prendere margine e per dare un segnale forte sarebbe importante riuscire a vincere anche fuori casa. Latina è una squadra in buonissima salute, quindi sarà difficile, vorranno certamente riscattare la sconfitta che hanno patito qui a Rieti e per noi servirà sicuramente una partita di grande durezza mentale e di grande disciplina, perché ho l'impressione che le partite di domenica in domenica stanno diventando più fisiche più dure. Credo il valore della vittoria aumenti di domenica in domenica e questo fa si che tutte le squadre giochino alla morte ogni possesso. La preparazione è quella che si fa in questi casi, breve e concisa però molto chiara e mirata, l'obiettivo è arrivare a Latina a giocare con concetti chiari, sperando che la squadra riesca ad esprimere in campo, recuperando energie fisiche e mentali, una buona prestazione».Per Latina Davide Raucci, capitano della Benacquista: «Probabilmente la sfida di mercoledì con Rieti è per noi la più importante dell’anno, vista la classifica attuale in cui le prime 4 formazioni iniziano a prendere un po’ il largo e a quota 18 punti siamo un gruppo nutrito di squadre. Con questo presupposto il derby con la Npc diventa un match fondamentale, sia perché conquistando i due punti in palio riusciremmo a rimanere agganciati alle prime 4 posizioni e, conseguentemente, restare nel gruppo delle prime 8. La partita sarà sicuramente intensa e molto fisica, come quella andata in scena al PalaSojourner nel girone d’andata, ma l’aspetto determinante sarà non avere cali di concentrazione, come accaduto sabato scorso nella parte finale della trasferta a Bergamo - continua Raucci - Non possiamo assolutamente permetterci di approcciare la gara in modo molle, dovremo rimanere concentrati e carichi per tutti i 40 minuti, facendoci forza anche della presenza dei nostri tifosi, che siamo certi ci sosterranno, come sempre, costantemente. Rieti ha recentemente inserito Anthony Raffa, che è un giocatore esperto della categoria e che è sicuramente un valore aggiunto in una squadra già ben allestita, ma noi siamo preparati a tutto, non importa quale avversario ci troveremo di fronte da qui alla fine della stagione, ce la metteremo sempre tutta per giocare al meglio delle nostre possibilità».: 3 Moore, 5 Musso, 7 Cassese, 8 Di Pizzo, 9 Romeo, 10 Pepper, 13 Bolpin, 20 Raucci, 45 Ancellotti. All. Gramenzi: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Fornara. All. Rossi: Dionisi (An), Pellicani (Go) e Barbiero (Mi)Orlandina - NapoliEbk - TorinoTreviglio - ScafatiTortona - BiellaTrapani - AgrigentoBergamo - CasaleCasale 24Agrigento, Biella e Torino 22Tortona, Rieti, Latina, Trapani e Treviglio 18Napoli e Scafati 16Ebk e Orlandina 10Bergamo 6