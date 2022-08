Latina Basket, ufficiale l’acquisto del giovane Denis Barnaba

L'italo croato Denis Barnaba è ufficialmente un giocatore della società pontina Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Ala piccola classe 2003 (201 cm di altezza e 90 kg di peso), nella scorsa stagione sportiva è stato chiamato dalla New Basket Brindisi, per disputare il Campionato Under 19 Eccellenza e la NextGenCup a Pesaro. Ha ottenuto anche una convocazione in Serie A.

Per il giovane prospetto pugliese, in piena formazione e reduce dagli esami di maturità in ragioneria, è la prima esperienza lontano da casa e nel campionato di Serie A2, ma, fa sapere la società, è pronto a lavorare con impegno e dedizione.

Queste le sue prime parole del giocatore nerazzurro, che ha siglato un contratto triennale: «Sono molto felice di aver ricevuto la chiamata di Latina Basket, in questo momento della mia crescita sportiva non potevo sperare in nulla di meglio. Farò di tutto per meritarmi questa grande opportunità che mi è stata data, lavorando duro ogni giorno. Voglio ripagare la fiducia dello staff tecnico e della dirigenza e rendermi utile alla squadra in qualsiasi modo possibile. So che dovrò migliorare molto per riuscirci e fare in modo che il mio livello di gioco diventi sufficiente. Spero di farcela in un tempo ragionevole, avrò bisogno certamente dell’aiuto dello staff e dei compagni di squadra e anche di un pizzico di fortuna, nel senso di poter lavorare con continuità».