COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Benacquista Latina

Arbitri

ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Torna al PalaSojourner la Zeus Npc, stasera c'è da riscattare la sconfitta di Capo D'Orlando, e per farlo nel derby laziale contro Latina, Brown e compagni sono chiamati ad una prova convincente. Di fronte la Benacquista Latina di Franco Gramenzi, protagonista di un ottimo avvio di campionato, che l'hanno spedita al primo posto, completamente diversa dalla formazione affrontata e agevolmente battuta in Supercoppa dalla Npc. La ferita di Capo D'Orlando è ancora aperta, l'occasione era da prendere al volo e la storia della serie A2 insegna come due punti persi ingenuamente all'inizio possano pesare ai fini della classifica finale: le sconfitte con Legnano dello scorso sono un esempio.Se con l'Orlandina si è trattato solo di una battuta d'arresto, stasera per continuare il trend positivo del PalaSojourner, c'è bisogno di ritrovare equilibrio in attacco, oltre che una grande prova difensiva, per il limitare il potenziale di giocatori del calibro di Musso e Pepper, in grado di accendersi in qualsiasi momento. Potrebbe essere anche la partita di Vildera, ancora un po' spento in questo avvio, tutti si attendono risposte dal capitano, atteso dal confronto con Ancellotti, altro giocatore che in area sa farsi sentire. Ancora in dubbio Stefanelli, ma non è escluso che stasera possa essere chiamato in causa da Rossi, in molti aspettano di vederlo finalmente in campo, il tecnico ha ribadito che la sua situazione viene valutata giorno per giorno.Rieti-Latina è anche la sfida degli ex, ben 4: tra gli amarantocelesti ci sono Pastore e Passera, il primo pontino doc, ha ricoperto anche i gradi di capitano con la squadra della sua città, mentre per il regista di Varese una breve parentesi in nerazzurro. Hanno legato il proprio nome a Rieti, Dalton Pepper e coach Gramenzi, in città in periodi diversi, ma entrambi apprezzatissimi.Alessandro Rossi, alla vigilia del derby, presenta il match:«C'è stato poco tempo, ma ci sono idee chiare da cercare di trasferire alla squadra per affrontare una partita difficile contro un avversario che in questo momento è primo in classifica e ha vinto 3 delle 4 partite fin qui disputate. Latina è una squadra che in attacco mantiene sempre le proprie caratteristiche, quelle di una squadra fluida che gioca una pallacanestro efficace a livello offensivo e starà a noi trovare un po' le chiavi per limitare queste loro doti. Hanno tanti giocatori di talento, con tanti punti nelle mani e in tutti i ruoli, per cui sarà una sfida tostissima, ma cercheremo di farci trovare pronti, anche perché vogliamo provare a mantenere in casa un rendimento alto - mentre sulla sua squadra coach Rossi ammette - Siamo ancora all'inizio, stiamo ancora cercando i nostri equilibri, quali sono le cose che ci creano vantaggi, quali non li creano. Sicuramente c'è bisogno di una prova difensiva di alto livello». Rossi torna sulla gara di Capo D'Orlando: «Credo che tutti noi stiamo forse sottovalutando la partita di Capo D'Orlando, noi l'anno scorso abbiamo giocato 7 partite senza americano, 4 vinte e 3 perse, quindi è un elemento che va valutato nel tempo. Non possiamo adesso decidere che dovevamo assolutamente vincere, per cui è stata una partita al di sotto per certe cose, dobbiamo lavorare su certi aspetti, soprattutto sulla gestione dei momenti della partita. Non criminalizzerei la nostra prova di Capo D'Orlando, come qualcosa di allucinante, per cui calma e serenità, sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dove vogliamo arrivare».Tra le file di Latina, Andrea Ancellotti presenta così la sfida: «Sicuramente siamo una squadra diversa rispetto al precampionato e alla Supercoppa, che ci sono serviti per rafforzarci sia dal punto di vista fisico, che di gruppo – dichiara il centro della Benacquista, Andrea Ancellotti – Abbiamo creato una buona intesa, ci piace giocare insieme. Alcune cose sono ancora da mettere a punto, vedi qualche azione di attacco buttata via nel corso dell’ultima partita, però stiamo facendo un buon lavoro. «Vincere 3 partite su 4 è importante e aiuta il morale. Abbiamo giocato un’ottima partita su un campo difficile come quello di Biella, ma non abbiamo portato a casa i due punti, abbiamo vinto a Napoli che non sarà un campo facile per nessuno, ora queste due partite ravvicinate non sono certo semplici da affrontare. Rieti è un campo difficile e, anche se noi non siamo la stessa squadra della Supercoppa, loro sono tosti e molto fisici; poi avremo Torino in casa, che è una squadra che sa giocare davvero molto bene a pallacanestro. Insomma una settimana intensa. Mercoledì al PalaSojourner dovremo cercare di tenere testa alla loro intensità generale e alla loro fisicità. Rieti lotta su ogni pallone, cerca di non far entrare l’avversario dentro l’area, cosa che abbiamo sofferto in Supercoppa, e poi ha degli esterni cui piace correre. Dobbiamo prestare la massima attenzione a questi aspetti, ma stiamo lavorando bene e possiamo andare li e fare una buona partita».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All: Rossi: 5 Musso, 7 Cassese, 8 Di Pizzo, 9 Romeo, 10 Pepper, 13 Bolpin, 20 Raucci, 42 McGaughey, 45 Ancellotti. All. Gramenzi: Gagliardi, Longobucco e VallerianiTorino - Ebk RomaScafati - TreviglioNapoli - OrlandinaAgrigento - TrapaniBiella - TortonaCasale - BergamoTorino 6Latina 6Casale 6Agrigento* 4Treviglio* 4Orlandina 4Rieti 4Biella 4Tortona 4Trapani 4Bergamo 4Napoli 2Scafati 2Ebk Roma 0* una partita in meno