RIETI - Mercoledì da derby al PalaSojourner, domani alle 21.00 c'è in programma Zeus Energy Rieti- Benacquista Latina, sfida valida per la V giornata del campionato di serie A2. Un confronto che si ripete ininterrotamente dalla stagione 2013/2014, in serie B, Latina elimina Rieti in finale playoff e vola in A2: un anno più tardi stessa sorte per la Npc, con le due compagini laziali che si affrontano nel secondo campionato nazionale da 5 stagioni.Pontini a Rieti da primi della classe, nessuno l’avrebbe detto a metà settembre, dopo il netto 90-65 nella seconda gara di Supercoppa: a testimonianza ancora una volta, che le sfide di precampionato non svelano il reale valore di una squadra e che i risultati positivi vanno presi con le pinze.Da lì in poi la compagine dell’ex Gramenzi ha rifilato due successi consecutivi ai danni di Capo D’Orlando e Napoli, l’unica sconfitta è avvenuta alla sirena sul campo di Biella, mentre nell'ultima uscita casalinga, Latina ha battuto Bergamo. Pepper e Musso, sono sempre più i due leader della compagine pontina, in crescita anche il rendimento di Ancelotti, mentre l’americano Mc Gaughey, inserito in ritardo, sta prendendo confidenza con il campionato italiano.Pacchetto esterni rafforzato grazie all'innesto di Riccardo Bolpin: miglior realizzatore da tre in questo avvio, l'ex Reyer Venezia tira con il 58% e sabato è stato tra i protagonisti nel successo su Bergamo. Bolpin in questo avvio ha superato la concorrenza dell'altro regista Gabriele Romeo. Dalla panchina decisivo il contributo di Cassese e Raucci, quasi sempre chiamati in causa da Gramenzi, mentre completano il roster i giovani Di Ianni e Di Prospero.