RIETI - Carattere e reazione da salvare. Poi testa subito alla sfida con Capo d’Orlando. E’ questo il pensiero di Giuseppe Cattani subito dopo la sirena finale al PalaOltrepò. Il presidente della Zeus Rieti parla con le squadre ancora sul parquet per i saluti e commenta: «Ai ragazzi dico bravi. Hanno reagito alla grande, risalendo da -20 a -6 con palla in mano. Poi non è andata, ma è stata una bella prova di carattere. Tanti meriti a Tortona, anche se qualche parola sugli arbitri va detta: un metro incomprensibile con errori da una parte e dall’altra. Tanti tecnici e antisportivi, persino l’espulsione di un giocatore corretto come Passera dopo un tecnico e un antisportivo fischiato con la palla in mano. Forse, qualche domanda se la dovrebbero fare».Rieti è andata in Piemonte senza un americano, ma per Cattani sarà l’ultima volta che accadrà: «In attacco eravamo questi, abbiamo giocato in 5 perché anche Pastore si è fatto male. Lo sapevamo ed è inutile recriminare, anche perché siamo mancati più in difesa, soprattutto in avvio. Avevamo scelto di venire senza un americano ed è inutile recriminare. Ora pensiamo a Capo d’Orlando e nelle prossime ore chiuderemo per il sostituto».In pole sempre Lawrence e Raffa, anche se si guarda a possibili tagli di altre squadre e non si esclude di virare su un 3 molto fisico.