Vannacci, Salvini: «Zaia vota un veneto io voterò un milanese»

"È un veneto, mi sembra assolutamente ragionevole. Io ho tre preferenze e voterò scuramente un milanese". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini parlando del Presidente del Veneto , Luca Zaia che ha affermato che non voterà per Vannacci ma per un candidato veneto. "Vannacci è uno dei 70 candidati, una persona che stimo e che rispetto, di cui condivido il 90% delle idee, non tutte. Perché è normale che sia così. E penso che ci darà una grande mano a cambiare l'Europa”, ha proseguito Salvini: "Qualcuno si scandalizza, la sinistra è legittimata a farlo ma candida una signorina che è in carcere all'estero con accuse gravissime e noi non possiamo candidare l'ex comandante della Folgore che ha combattuto in Iraq? Poi sceglieranno gli italiani. Io penso che avremo una grande sorpresa e un grande risultato". (LaPresse)