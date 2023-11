Cattani (Farmindustria): «Bene Governo su difesa settore in Ue»

«I Paesi che hanno capito che i farmaci sono un valore sono quelli che oggi hanno una crescita più alta del Pil, come l'India e la Cina. Quello che sta facendo il Governo va nella direzione giusta: difendere l'industria farmaceutica più forte in Europa per far sì che sia ancora più competitiva, in un ambiente che trova nell'Unione europea non un alleato ma un nemico, che cerca di legiferare per rendere l'attrazione degli investimenti più complicata e molto meno veloce l'accesso ai farmaci innovativi ai cittadini europei. Non ce lo possiamo permettere. E in Italia bene ha fatto il ministro Schillaci che sta rimodulando le risorse farmaceutiche sulla " spesa "diretta per ridurre il payback. Così come è ottima la posizione del Governo contro la legislazione farmaceutica europea». Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, intervenendo alla prima edizione di Health Innovation Show, promosso dalla Fondazione Mesit, in corso oggi e domani al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli.

Fonte video: Tecnomedit Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev