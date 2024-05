Amatrice Rieti a Roma, battere l'Aurelia Antica Aurelio per il sogno serie D. Ma l'ipotesi più probabile è lo spareggio

RIETI - Tre squadre in un punto, 90' ancora da giocare e un 5 maggio che per qualcuno, inevitabilmente, tornerà a essere una data amara, come accadde nel 2002 all'Inter di Ronaldo il Fenomeno.

Per W3 Maccarese e Amatrice Rieti, appaiate in testa a quota 73 punti, c'è una sola certezza: battere rispettivamente Luiss e Aurelia Antica Aurelio per assicurarsi per lo meno lo spareggio in campo neutro per decidere chi delle due acquisirà direttamente la serie D e chi, al contrario, dovrà continuare il cammino playoff. Per il Montespaccato che segue a quota 72 punti, invece, c'è l'obbligo di sbancare il campo dell'Audace 1919 arrivare a quota 75 e sperare che lassù accada qualcosa di imponderabile, almeno sulla carta: la serie D per Tassi e compagni, si potrà concretizzare solo vincendo e sperare che tanto la W3 Maccarese, quanto l'Amatrice Rieti non vincano. Sarà playoff invece, solo battendo l'Audace 1919 e una delle due leader stecchi il proprio impegno, indistintamente da chi.

Tornando all'Amatrice Rieti, invece, la truppa di Aldo Gardini è chiamata a vincere per evitare troppi calcoli e sperare nella serie D diretta laddove dovesse coincidere anche un mezzo passo falso della W3 Maccarese (pareggio o sconfitta). Ma qualora il cammino delle due dovesse proseguire senza colpi di scena, allora sarà lo spareggio in programma domenica 12 maggio - sede e orario da decidere - a sancire la vincitrice del girone A di Eccellenza.

«Paradossalmente abbiamo poco da pensare - ammette il tecnico Gardini alla vigilia del match - perché solo vincendo domenica avremo la certezza di poter essere o primi da soli o primi a parimerito.

Diversamente, la nostra stagione potrebbe concludersi lì. I ragazzi ne sono consapevoli, la squadra sa bene che ci giochiamo tutto in 90' e che forse potrebbe non bastare per approdare subito in serie D: ma se andremo in campo con la determinazione di sempre riuscendo a esprimere i nostri valori assoluti, non dovremo avere paura di nessuno».

Al seguito della squadra, peraltro, è previsto un importante numero di sostenitori, anche grazie alla disponibilità del club di Tito Capriccioli che ha messo a disposizione un pullman per seguire la squadra allo 'Sbardella' (ore 11 arbitro Skura di Jesi), oltre a chi raggiungerà l'impianto sportivo con mezzi propri. Perché il 5 maggio, per la società che lo scorso anno vinse il campionato di Promozione ad Amatrice, potrebbe rappresentare un'altra data storica dopo il 23 aprile 2023, così come per il calcio di casa nostra.