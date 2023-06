La Npc prova a buttarsi alle spalle la delusione della retrocessione e guarda all'Europa: certificato l'ingresso nell'Emca

RIETI - La Npc Rieti guarda all'Europa per riscattare la delusione dopo l'ultima retrocessione. La società del presidente Giuseppe Cattani non si ferma e ieri ha annunciato l'ingresso nel circuito Emca (European Multisport Club Association), associazione che propone lo sviluppo lo e la diffusione di tutte le varie discipline sportive con pari dignità, per favorire la crescita psico fisica di ogni persona, basata sui talenti del singolo, e lo sviluppo di una piena integrità morale. All'Emca sono associate alcune delle più prestigiose società sportive europee che spiccano in varie discipline, come il Feyenoord, Bayern Leverkusen, l’Olympiacos e la SS Lazio: 27 club in totale i club, con 70 discipline sportive rappresentante e distribuite in ben 19 paesi.

«Nonostante l’amarezza e la delusione per il risultato sportivo il lavoro di crescita del Club non si ferma» ha detto il general manager della Npc, Gianluca Martini: «In un’ottica di visione europea ed internazionale e di sviluppo fuori dai confini territoriali, è con orgoglio che entriamo a far parte della famiglia Emca.

Siamo tra i primissimi club di pallacanestro in Italia ad entrare in Ecae per questo voglio ringraziare Cristian Fabrizi collaboratore Emca e originario della nostra provincia, che vive a Bruxelles e che ha svolto un ruolo prezioso in questa fase preliminare, ma anche il Segretario Generale Gina Luzzatto e il Direttore dello Sviluppo di Emca e Sostenibilità Bojan Mijatovic e tutti i membri del board di Emca per aver accolto Npc Rieti in questa associazione»