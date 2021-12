La Npic sarà presentata venerdì, interverranno anche Cattani e alcuni giocatori della Kienergia

RIETI - Venerdì 17 dicembre alle ore 19.30 nel ristorante L’Arte di Apicius avverrà la presentazione ufficiale della squadra e dello staff dirigenziale della Nuova Pallacanestro in Carrozzina Rieti per la stagione 2021/2022. Il presidente Roberto Scagnoli illustrerà i progetti e gli obiettivi della società e presenterà la squadra che disputerà il prossimo campionato di serie B di basket in carrozzina, il cui inizio è fissato per il 9 gennaio. Ai nuovi arrivati Angelozzi, Giustino e Di Fabio si aggiungono i confermati Acciarino, Faye, Ademola, Jaouhari, Valzano, Cimarelli, Piscitello, Donnarumma, Petrangeli e Gunnella. Confermato in blocco anche lo staff dirigenziale della scorsa stagione e la guida tecnica della compagine reatina, sempre affidata a Roberto Scagnoli. L’evento sarà condotto da Viola Lopez e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Npc Rieti, Giuseppe Cattani e di alcuni giocatori della prima squadra.