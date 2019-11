RIETI - Un enorme cipresso si è schiantato all'interno del cimitero comunale di Monteleone Sabino. Il maltempo e soprattutto il forte vento di ieri hanno causato la caduta dell'enorme alberatura alta circa 18 metri. Il cipresso si è abbattutto in parte sulla facciata della piccola chiesa-cappella del cimitero e parzialmente sulla copertura senza causare però lo sfondmento del tetto. Fortunatamente in quel momento non era presente nessuno nelle vicinanze della chiesa e delle tombe. Ore di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti sul posto per la rimozione dell'albero e lo sgombro della porta di accesso alla cappella completamente coperta dalla chioma del cipresso. Ultimo aggiornamento: 10:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA