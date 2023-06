Albero cade per il maltempo in un asilo a Colli Aniene. Era già stato dichiarato pericolante

Poteva trasformarsi in una triste tragedia, la caduta dell’albero situato nell’area verde dell’asilo nido “La mongolfiera magica”, su via Battista Bardanzellu. L’arbusto era già stato dichiarato pericolante nel 2019, la verifica di stabilità aveva avuto esito negativo e lo spazio intorno era stato semplicemente interdetto. Gli scenari apocalittici vissuti negli utilimi giorni a causa del maltempo della Capitale hanno portato alla caduta naturale dell’albero precisamente nel pomeriggio del 14 giugno.

Fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno presente all’interno della piccola area verde. Se fosse accaduto in una giornata di sole probabilmente l’esito sarebbe stato terribile. È emerso che l’albero sarebbe stato abbattuto a breve visto che pochi giorni prima c’era stato un sopralluogo da parte degli addetti del IV municipio, come dichiara l’assessora Leobruni: «Solo lo scorso anno abbiamo abbattuto circa 60 alberi pericolanti.

Due giorni prima della caduta dell’arbusto in questione avevamo effettuato un sopralluogo ed avevamo deciso di interdire la zona in attesa dell’intervento di abbattimento che sarebbe avvenuto nei prossimi giorni». Nelle stesse ore accadevano fatti analoghi in altre zone di Roma, in particolare a Tintoretto nell'VIII municipio. Un albero è caduto a pochi passi dall'entrata dell'istituto comprensivo Montezemolo, fortunatamente senza ferire nessuno.