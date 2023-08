Venerdì 18 Agosto 2023, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 19 Agosto, 07:45

«Eravamo seduti sul muretto del parco. Io ero accanto alle mie due amichette, davanti a noi un gruppo di nostri amici. Stavamo chiacchierando e giocando con i cellulari quando abbiamo sentito un rumore strano, un fruscio. Abbiamo pensato a un animale ma poi abbiamo visto che il pino si stava incrinando. I ragazzi sono corsi via, noi non abbiamo fatto in tempo: in una manciata di secondi ci siamo ritrovate travolte dalla chioma dell'albero. È stato terribile». È il racconto del drammatico incidente in cui è rimasta coinvolta la ragazzina di 11 anni giovedì sera in uno dei comprensori di case Ater nel quartiere San Basilio, periferia est della Capitale. Intorno alle 23 uno dei pini del cortile interno di via Recanati si è schiantato su un gruppetto di ragazzi che stava trascorrendo la serata nel condominio. Insieme all'11enne, sono rimaste ferite anche le due amiche di 14 e 16 anni. Sono stati i residenti a far scattare l'allarme: le tre adolescenti sono state trasportate - tutte in codice rosso- rispettivamente al Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli e al Pertini. Dopo una notte in osservazione, ieri mattina sono state riaccompagnate a casa. Le tre giovani hanno riportato contusioni e ferite: per diversi minuti sono rimaste incastrate tra i rami della chioma del pino.

IL SEQUESTRO Una volta trasportate le ragazze in ospedale, gli agenti della polizia Locale del IV gruppo Tiburtino hanno proceduto con la messa in sicurezza dell'area interessata dal crollo. Hanno quindi eseguito i primi accertamenti all'interno del parco condominiale. Gli agenti hanno inoltre disposto il sequestro dell'albero crollato. Nelle prossime ore verrà nominato un custode giudiziario (Ater) incaricato di seguire le procedure tecniche e le analisi sulla pianta. Restano infatti da accertare le cause che hanno provocato lo schianto. Ancora ieri mattina, in via Recanati sono intervenuti i periti e i tecnici del comune e della polizia Locale che hanno accertato le dimensioni dell'albero caduto: un arbusto di circa di 20 metri. E una prima valutazione dei danni alle strutture del parco: il tronco si è schiantato al centro delle strutture in murature che sono andate completamente distrutte. Lunedì saranno avviati gli accertamenti sui monitoraggi dello stato di salute delle piante di via Recanati da parte della Regione, competente delle case Ater: «La Regione Lazio andrà fino in fondo per chiarire le reali responsabilità» si legge in una nota.

NUOVO ALLARME Ancora un allarme per un grosso ramo caduto è scattato ieri intorno alle 15 vicino alla città giudiziaria. Il ramo di un platano si è schiantato sulla Circonvallazione Clodia invadendo la corsia fino al marciapiede opposto centrando due auto parcheggiate e un insegna pubblicitaria che è stata abbattuta dal ramo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia Locale di zona. I vigili hanno subito disposto la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia per consentire poi ai vigili del Fuoco di procedere. I pompieri hanno quindi liberato la strada che è rimasta chiusa per circa due ore. Nel quadrante si sono registrati rallentamenti e disagi al traffico, tra Circonvallazione Clodia e viale Mazzini. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 17, quando la strada è stata liberata.