Roma, albero caduto in via della Magliana: ferito un motociclista. Allarme vento sulla Capitale

Un grande platano è caduto nel primo pomeriggio di oggi a via della Magliana, all'altezza del civico 86. A rimanere ferito un motociclista di 59 anni che in quel momento passava a bordo del suo scooter Honda. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo dall'ambulanza arrivata sul posto insieme all'XXI gruppo Marconi della polizia municipale. Lo stesso albero, cadendo, ha colpito un palo della luce e diverse auto che sono rimaste danneggiate. La strada è ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia.